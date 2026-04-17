San Giovanni Rotondo, c’è un quarto candidato sindaco

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel solco del percorso politico e civico costruito negli ultimi anni, fondato su ascolto, partecipazione e

proposta, i gruppi politici e civici Casa Riformista, Avanti – Partito Socialista Italiano, Competenza e

Territorio – Siena Sindaco, Cittadini Sangiovannesi e MPS – Movimento Popolare Sangiovannese, a partire

dall’esperienza della Fabbrica delle Idee – ribadiscono il proprio impegno per la costruzione di una proposta



seria, credibile e all’altezza delle sfide che attendono la nostra città. Un percorso sempre orientato alla

costruzione di una coalizione ampia, coerente con i valori del campo progressista, riformista e popolare,

capace di mettere al centro la Comunità e il futuro di San Giovanni Rotondo.



Le delegazioni dei partiti e dei movimenti, riunitesi nella serata del 14 aprile 2026, hanno consolidato un

confronto politico approfondito in vista delle elezioni amministrative del 2026 per la città di San Giovanni

Rotondo.



Nel corso dell’incontro è emersa una condivisione piena sulla necessità di costruire una proposta politica

credibile e competitiva, che superi i personalismi e sia capace di interpretare la domanda di cambiamento

espressa da larga parte della Comunità cittadina, garantendo al tempo stesso preparazione, competenze e capacità amministrative, e che metta San Giovanni Rotondo al centro dell’azione politica e amministrativa, scongiurando il rischio di strumentalizzazioni della nostra città al solo scopo di utilizzarla per equilibri politici utili ad altri, ma non alla nostra terra e alla nostra gente.



Le parti hanno convenuto che la fase attuale impone un salto di qualità nel metodo e nei contenuti dell’azione politica, superando logiche divisive e approcci non più adeguati alla complessità delle sfide amministrative e alla richiesta di serietà politica manifestata dalla città.

Nel corso del confronto, le parti hanno condiviso l’individuazione di Giuseppe Siena quale candidato sindaco della coalizione, riconoscendone il profilo di comprovata esperienza, competenza tecnica e capacità amministrativa, elementi ritenuti fondamentali per garantire alla città una guida preparata, solida e autorevole dopo gli ultimi anni caratterizzati da eccessiva improvvisazione e proclami di rinnovamento con scarse capacità amministrative.

Contestualmente, è stata individuata nella figura di Pio Cisternino il ruolo di vice sindaco, quale espressione

di una nuova generazione politica, capace di interpretare con forza e credibilità la domanda di rinnovamento proveniente dalla Comunità. Il suo impegno, la sua capacità comunicativa, il radicamento sociale e il contributo determinante offerto negli ultimi anni alla costruzione di una visione nuova di città e di centrosinistra rappresentano un valore aggiunto fondamentale per il progetto politico comune che guarda al futuro.



La scelta Siena–Cisternino rappresenta oggi non soltanto un elemento di assoluta innovazione e trasparenza, ma anche la sintesi più avanzata tra esperienza e rinnovamento, e la migliore garanzia per assicurare a San Giovanni Rotondo un governo serio, sereno, stabile e duraturo.

La coalizione così costituita si propone come alternativa credibile all’esperienza amministrativa fallimentare degli ultimi anni e intende offrire alla città una prospettiva concreta di rilancio, fondata su responsabilità, visione e capacità di governo.



L’accordo tra i suddetti gruppi politici e civici rappresenta un passo significativo verso la costruzione di una proposta politica all’altezza delle aspettative della città.



In questo percorso, i partiti e i movimenti firmatari dell’accordo, si dichiarano aperti al contributo di partiti, movimenti, associazioni e cittadini che vorranno condividere, con pari dignità e spirito costruttivo, la definizione del progetto politico e programmatico, riconoscendosi nei valori di un’alleanza progressista,

democratica, riformista e popolare. Un cammino che non è già scritto, ma che si intende costruire insieme, attraverso il confronto, l’ascolto e la corresponsabilità nelle scelte, nella convinzione che solo una

partecipazione ampia e autentica possa generare una proposta realmente rappresentativa e capace di

governare il futuro della città.



L’obiettivo condiviso è quello di offrire a San Giovanni Rotondo una prospettiva nuova, fondata su serietà,

responsabilità, preparazione, rinnovamento e capacità di governo.



San Giovanni Rotondo, lì 14 aprile 2026