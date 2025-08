Samuele Cavallo: da Un Posto al Sole a Tale e Quale Show

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Samuele Cavallo, nato in Puglia nel 1988 e noto al grande pubblico per il ruolo di Samuel Piccirillo in Un Posto al Sole, è un interprete poliedrico che unisce recitazione, canto e danza. Dopo anni nei musical teatrali e le sue apparizioni nella soap di Rai 3, oggi il giovane artista si prepara a fare il salto su un altro palco importante: quello di Tale e Quale Show, in partenza su Rai 1 il prossimo 26 settembre. Vediamo da vicino la sua carriera, le curiosità e le novità più recenti riguardanti la sua figura artistica e poliedrica.

Da Napoli a Roma: l’attore di Un Posto al Sole affianca la musica

Samuele Cavallo è entrato nel cast di Un Posto al Sole nel 2018, interpretando Samuel Piccirillo, l’aiuto-cuoco del ristorante Vulcano con il sogno della musica nel cuore. Un ruolo che lo ha reso familiare al pubblico quotidiano della soap di Rai 3, grazie alla sua spontaneità e al suo lato musicale, spesso integrato nella trama stessa. Parallelamente alla fiction, Samuele ha coltivato la passione per la musica: ha studiato recitazione e musical, partecipando a produzioni come West Side Story, Dirty Dancing e La Febbre del sabato sera, dimostrando versatilità e talento sul palcoscenico. Nel suo percorso artistico, Cavallo ha collaborato artisticamente con MagoS, artista autistico, nel videoclip Siamo amici, un messaggio di inclusione girato tra Napoli e Foggia e presentato come inno all’amicizia e alla diversità. Il suo ultimo videoclip Restare Lontani ha avuto una’ottima visibilità essendo stato trasmesso nel contenitore Ora Musica, in onda su diverse emittenti quali Euro TV e Supersix. Come ha spiegato lo stesso artista, il brano in questione è un invito ad andare oltre i propri limiti interiori, accogliendo l’amore nella sua forma più pura e altruistica. Il 2 agosto 2025 è arrivata l’ufficialità: Samuele Cavallo farà parte del cast della 15ª edizione di Tale e Quale Show, condotta da Carlo Conti, in onda a partire da venerdì 26 settembre su Rai 1. La sua presenza è stata annunciata insieme ad altri concorrenti come Pamela Petrarolo, Le Donatella, Antonella Fiordelisi, Carmen Di Pietro, Tony Maiello, Beppe Quintale, Gianni Ippoliti, e la coppia Insinna & Cirilli. La giuria storica composta da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio valuterà le performance dei partecipanti. Samuele ha espresso entusiasmo sui social, raccontando quanto si sia preparato con la sua figlioletta per affrontare audizioni e provini affiatati, confermando che per lui sarà più di una gara: un’avventura personale da vivere con impegno e cuore. Volendo concludere con qualche altra nota di stima, possiamo affermare che Samuele Cavallo sia un artista completo, capace di costruire la propria immagine unendo sapientemente recitazione, musica e spettacolo. Da Un Posto al Sole alla musica, fino al prossimo debutto a Tale e Quale Show, il suo percorso è un mix di teatro, televisione e note, pronto a esplodere sul palco del prime-time di Rai 1. Professionista eclettico, Samuele è un volto dal potenziale in costante crescita: un giovane artista da seguire con curiosità e affetto.