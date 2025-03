[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Salvò da un suicidio una donna, encomio a Salvatore Totaro del Corpo di Polizia Locale di Manfredonia

Il Comandante Giuseppe Marasco della Civilis Confederazione Europea ONLUS nonché Capogruppo Consigliere Comunale con Domenico La Marca – Sindaco e la Comandante della Polizia Locale Vice Commissario Tino Maria hanno conferito all’ispettore superiore Salvatore Totaro, pergamena con nastrino ed encomio della Pubblica Amminiatrazione. Motivazione:

L’Ispettore Superiore Salvatore Totaro del Corpo di Polizia Locale di Manfredonia il giorno 9 gennaio su segnalazione e chiamata di cittadini si recava con urgenza in vicolo Podgora allertato per un tentativo di suicidio di una donna. Arrivato sul posto senza indugiare ulteriormente e preso atto che la via facilmente raggiungibile a piedi, unitamente alla segnalante, si recava sul posto dove cera sul terrazzo una donna che si voleva lanciare dal cornicione.

Dopo aver guadagnato l’accesso al terrazzo senza esitare oltre, né intavolare discussioni, preso atto della gravità della situazione nonché della vicinanza della giovane suicida al cornicione del terrazzo, l’Ispettore Superiore Salvatore Totaro con un balzo, provvedeva a distenderla mettendo la stessa in sicurezza, salvandola la vita, nel frattempo sopraggiungevano altri colleghi e radiomobile dei Carabinieri, il tutto finito a lieto fine.