Politica Puglia
Salvini: “In Puglia centrodestra punti ad un civico”. Ipotesi sul Prefetto di Mattinata Michele Di Bari
Per le prossime Regionali Pugliesi i Fratelli d’Italia vorrebbero un loro uomo, Forza Italia spinge l’azzurro Mauro D’Attis. E Matteo Salvini?
Per la prima volta sul palco di Ceglie Messapica lancia l’idea di un civico.
“Ci sono personalità civiche, senza tessera di partito, che si stanno mettendo a disposizione”.
C’è chi avanza il nome del prefetto di Napoli Michele Di Bari, mattinatese di nascita con una lunga carriera da servitore dello Stato. Ma si guarderebbe pure al mondo dell’imprenditoria locale.