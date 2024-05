Salone del Libro, contestata Elena Cecchettin: “Satana!”

Ospite dell’Arena Robinson al Salone del Libro di Torino, Elena Cecchettin, la sorella di Giulia assassinata dal suo ex ragazzo qualche mese fa, ha letto un monologo su vari temi come la violenza di genere.

Ma il suo monologo è stato interrotto da una contestatrice che ha urlato contro la ragazza: “Vade retro Satana. Il patriarcato è un insulto in confronto a voi. Le bestie hanno mantenuto l’istinto materno, voi invece uccidete i vostri figli” con un rosario in mano. “Assassine, il patriarcato è santo. I bambini non si uccidono”.

Elena Cecchettin non ha risposto alla contestatrice continuando il suo monologo.