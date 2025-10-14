[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Salatto: L’imprenditoria pugliese protagonista del “nuovo” trasporto aereo

Una compagnia aerea made in Puglia, e con Foggia protagonista, è ciò che si

prospetta per il futuro prossimo venturo della nostra regione. “Guardiamo con

crescente interesse a questa opportunità – afferma il Presidente di Confindustria

Puglia, Tito Salatto – lo riteniamo un salto di qualità culturale nel mondo

dell’imprenditoria locale. La situazione del trasporto aereo in Europa è

abbastanza convulsa e in fase di riassetto, riteniamo che questo impulso possa

lanciare un segnale di vitalità dell’imprenditoria pugliese”.



“Confindustria Foggia – conclude Salatto – segue con grande attenzione questi

mutamenti e valuterà l’interesse di altre imprese locali che possano aggiungere

la propria partecipazione al capitale insieme agli imprenditori Giacomo Mescia e

Antonio Salandra già confluiti, a quanto leggiamo sugli organi di stampa, nella

nuova Puglia Sky”.