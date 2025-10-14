Salatto: L’imprenditoria pugliese protagonista del “nuovo” trasporto aereo
Una compagnia aerea made in Puglia, e con Foggia protagonista, è ciò che si
prospetta per il futuro prossimo venturo della nostra regione. “Guardiamo con
crescente interesse a questa opportunità – afferma il Presidente di Confindustria
Puglia, Tito Salatto – lo riteniamo un salto di qualità culturale nel mondo
dell’imprenditoria locale. La situazione del trasporto aereo in Europa è
abbastanza convulsa e in fase di riassetto, riteniamo che questo impulso possa
lanciare un segnale di vitalità dell’imprenditoria pugliese”.
“Confindustria Foggia – conclude Salatto – segue con grande attenzione questi
mutamenti e valuterà l’interesse di altre imprese locali che possano aggiungere
la propria partecipazione al capitale insieme agli imprenditori Giacomo Mescia e
Antonio Salandra già confluiti, a quanto leggiamo sugli organi di stampa, nella
nuova Puglia Sky”.