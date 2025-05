[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sagra dell’Asparago Selvatico a Rocchetta Sant’Antonio

Sabato 3 maggio, in Piazza Maria Teresa Di Lascia, tra degustazioni, tipicità, musica e tavola rotonda

ROCCHETTA SANT’ANTONIO (Fg) – Degustazioni, tipicità, musica dal vivo e un convegno con esperti del settore: a Rocchetta Sant’Antonio, sabato 3 maggio, si svolgerà la sesta edizione della “Sagra dell’Asparago Selvatico”. L’evento prenderà il via alle ore 19, in Piazza Maria Teresa Di Lascia, con la tavola rotonda su “La sostenibilità delle produzioni locali: l’asparago una opportunità di sviluppo”. Al termine dell’incontro, sempre in Piazza Maria Teresa Di Lascia, prenderà il via la sagra con cibo, vino e musica. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Rocchetta Sant’Antonio nell’ambito del progetto del PNRR Borghi finanziato dall’Unione Europea, linea d’intervento B inerente alla rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici.

“Con la Sagra dell’Asparago Selvatico”, spiega il sindaco Pompeo Circiello, “offriamo ai visitatori un’esperienza autentica, che attraverso la valorizzazione di un’assoluta eccellenza produttiva del territorio racconta e promuove il più ampio patrimonio ambientale, storico, culturale e paesaggistico di Rocchetta Sant’Antonio e dell’intera area dei Monti Dauni. Tra gli obiettivi della manifestazione, inoltre, c’è il coinvolgimento della comunità locale, attivando il protagonismo diretto di cittadini, produttori, artisti. Proprio per questo si è scelto di collaborare con altre organizzazioni locali per promuovere la sagra e raggiungere un pubblico più ampio”. Direttamente coinvolta nell’organizzazione e nell’allestimento dell’iniziativa è l’Associazione Fitness & Gym.

IL CONVEGNO. Alle ore 19, la tavola rotonda sull’importanza delle produzioni locali, che verrà coordinata dall’agronomo Donato Colucci, sarà aperta dai saluti di benvenuto a cura del sindaco Pompeo Circiello. A seguire, gli interventi degli esperti: l’agrotecnico Pellegrino Riccio, il presidente del GAL Meridaunia Pasquale De Vita, Vincenzo Saporito per CIA Agricoltori Italiani e la biologa nutrizionista Sara Fabrizio.

IL MENÙ. In piazza sarà possibile degustare un intero menù di tipicità che esaltano l’asparago e una serie di tipicità del territorio: spezzatino con asparagi, agnello e vitello: frittata di asparagi, salumi e formaggi locali, taralli e aglianico. Il tutto accompagnato dalla musica popolare del gruppo “A paranza r’o lion”.