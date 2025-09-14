Saga di rigori ed errori: la Virtus Francavilla sbanca Manfredonia con un netto 5-2
Che mazzata per il Manfredonia Calcio alla prima stagionale al “Miramare” contro la corazzata Virtus Francavilla con due giocatori, come Sosa e Carretta, che c’entrano ben poco con la categoria.
Pronti-via e calcio di rigore inesistente assegnato agli ospiti, trasformato proprio da Sosa al 4′.
Al 25′ arriva il bis di Carretta, sempre su rigore, assegnato per fallo di Di Maso su Longo.
Il Manfredonia accorcia, ancora una volta, su penalty assegnato per un fallo di Battista su Hernaiz: trasforma Giacobbe al 31′.
Sul finire del tempo arriva il 3-1 di Longo che sfrutta una brutta dormita difensiva sipontina.
Nella ripresa Hernaiz accorcia le distanze, sempre su rigore, assegnato per un goffo fallo di mano di Ouedraogo.
Ma i rigori non finiscono mai: sciocco fallo di mano di Giglio e trasformazione di Sorgente: 2-4 al 66′.
La difesa di casa è tutt’altro che impeccabile anche al 78′ quando arriva la quinta rete di Diop.
Troppo forte il reparto offensivo della Virtus Francavilla contro una difesa, quella sipontina, troppo lenta ed impacciata, soprattutto con il suo ‘over’ Giglio, totalmente fuori forma.
Buona la prova di Hernaiz e Porzio, ma in settimana potrebbe arrivare un rinforzo offensivo.