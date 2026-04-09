Sabato 30 maggio Rkomi ad Apricena

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TALENTO E SOUND INNOVATIVO: SABATO 30 MAGGIO RKOMI SBARCA AD APRICENA!

Il cantautore e rapper italiano, RKOMI, sarà l’artista principale della Festa Patronale 2026! Rkomi, pseudonimo di Mirko Manuele Martorana si è affermato negli ultimi anni come uno degli artisti più innovativi e apprezzati della scena musicale italiana grazie al suo stile inimitabile che mescola rap, pop e influenze indie. Nato e cresciuto a Milano e precisamente nel quartiere popolare di Calvairate, Rkomi sviluppa il suo interesse per il rap pubblicando, tra il 2012 e il 2014, alcuni mixtape indipendenti (scritti insieme ad Izi e al suo grande amico Tedua) in cui si intravede da subito il suo contagioso e sorprendente modo di fare rap.

Il suo disco di debutto, l’EP “Dasein Sollen”, esce nell’ottobre del 2016 e colpisce pubblico e critica. Pubblicato con un’etichetta indipendente, diventa disco d’oro e fa approdare Rkomi come spalla dei concerti dei Calcutta. Il trentaduenne rapper milanese è un fiume in piena di creatività: pubblica in seguito “Sissignore” e “180” due pezzi che fanno ormai parte del suo repertorio fisso. Al fianco di Izi e con la produzione di Shablo, pubblica “Aeroplanini di carta”. Il pezzo diventa virale raggiungendo il prestigioso riconoscimento del disco d’oro con più di 3 milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube e con altri tre milioni di ascolti su Spotify.

Nel 2017 Rkomi entra a far parte di Roccia Music, la factory specializzata in musica rap fondata da Marracash e Shablo e a Settembre sempre dello stesso anno, esce il suo primo album “Io In Terra”. Le quattordici tracce presenti sono frutto della penna di Rkomi e dei più grandi produttori odierni del rap italiano come Marco Zangirolami, Carl Brave, Nebbia, Fritz da Cat, Noyz Narcos. In più, il progetto vanta un direttore artistico d’eccezione come Marracash, che ci mette anche la voce, duettando con Rkomi in “Milano Bachata”. Il disco certificato “Platino” fa da apripista all’Io in terra Tour, un successo di folla e critica. Oltre 30 date, nei più importanti club d’Italia, tra festival e summer arena.

Rkomi torna nel luglio 2018 con un secondo EP, Ossigeno, composto da 6 tracce. All’EP partecipano anche Tedua, in “Solletico”, ed Ernia, in “Acqua Calda e Limone”, unico estratto dal disco. Questi due singoli conquistano il pubblico e si aggiudicano il disco d’oro. Il secondo album in studio del cantante arriva nel marzo 2019 con il titolo di “Dove Gli Occhi Non Arrivano” (Certificato Platino) che contiene collaborazioni con artisti appartenenti a generi diversi: da Jovanotti in “Canzone” a Sfera Ebbasta in “Mon Cheri”, passando per Elisa in “Blu” e Carl Brave in “Impressione”.

Tra il 2020 e il 2021, Rkomi coltiva altre collaborazioni importanti, tra cui “Vento sulla Luna” con Annalisa e “5 Gocce” con Irama. Il 2021 inoltre è l’anno di Taxi Driver, album che mescola rap, funk e pop, e che, accompagnato dal progetto live Taxi Driver (MTV Unplugged), ottiene un successo travolgente, tanto da risultare il disco più venduto dell’anno: Rolling Stone lo inserisce nella classifica dei 20 migliori album italiani usciti nel 2021. Taxi Driver registra un miliardo di streaming e 24 certificazioni di Platino e contiene importanti featuring con Sfera Ebbasta e Junior K in “Nuovo Range”, Elodie in “La Coda del Diavolo”, Irama in “Luna Piena” e con Tommaso Paradiso in “Ho Spento Il cielo”. Il progetto Taxi Driver è impreziosito inoltre dalle collaborazioni con Mahmood, Gazzelle, Ariete, Gaia, Dardust, Night Skinny, Ernia, Shablo, Roshelle, Tommy Dali e Chiello. Oltre ai singoli prima citati, vengono estratti “Ossa Rotte”, “Partire da Te” e “Insuperabile”, brano, scritto insieme ad Alessandro La Cava, con il quale Rkomi partecipa al Festival di Sanremo 2022.

Successivamente Rkomi si cimenta in un lungo tour che lo ha portato a esibirsi davanti a decine di migliaia di spettatori in tutta Italia. Nel settembre dello stesso anno è uno dei quattro giudici della sedicesima edizione di X Factor, a fianco di Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico (sarà vinta dai Santi Francesi, da lui fortemente voluti nella sua squadra). Nel 2023 condivide lo studio di registrazione con Irama, dando vita a un progetto fortemente voluto dai due. Il loro album congiunto si intitola “No Stress” ed è il risultato di una solida amicizia cementata durante la partecipazione a Celebrity Hunted 3 e già anticipata dai singoli “5 gocce” e “Luna Piena” (certificati entrambi quadruplo Platino).

A dicembre 2024 dopo l’annuncio di Carlo Conti relativo alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con il brano in gara “Il ritmo delle cose” esce un’altra canzone inedita dal contenuto dirompente: “Odio, Quindi Sono”. Il 23 maggio 2025 pubblica il suo nuovo album: “Decrescendo”, che lui stesso ha definito il più personale della sua carriera; mentre è di questi giorni il suo ultimo lavoro intitolato “Vacci Piano” in collaborazione con Emma, che balza subito ai primi posti delle classifiche di gradimento.

UN VERO E PROPRIO VIAGGIO MUSICALE CI ATTENDE CON RKOMI LIVE AD APRICENA SABATO 30 MAGGIO SU VIALE ALDO MORO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI SOLENNI IN ONORE DI MARIA SS INCORONATA