Sabato 25 ottobre al Miramare di Manfredonia la Partita del Cuore

Partita del Cuore con la Nazionale Italiana Suore: Il 25 Ottobre al “Miramare” di Manfredonia Scende in Campo la Solidarietà

Lo sport si conferma veicolo di solidarietà con la “Partita del Cuore“, in programma Sabato 25 Ottobre alle ore 18 presso lo “Stadio Miramare” di Manfredonia.

Un evento benefico, il cui ricavato (biglietti in vendita al costo simbolico di 5 euro) sarà devoluto alle “Suore Francescane dell’Immacolata”, che vedrà sfidarsi la “Nazionale Italiana Calcio Suore“, unica al mondo il cui Team è composto da religiose provenienti da varie regioni d’Italia, e le “Istituzioni Maschili” nazionali/internazionali, nella cui rosa vi saranno anche:

Dino Nicolia (Funzionario Commissione europea Bruxelles)

Luca Bellotti (Sottosegretario di Stato Governo Berlusconi)

Riccardo Di Matteo (Console onorario Repubblica Ceca per la Puglia)

Domenico De Candia (Console onorario della Repubblica di Moldova per la Puglia, Basilicata e Molise)

L’evento è organizzato dall’Associazione Internazionale “Acceptus Mundi Onlus” di natura apolitica e senza fini di lucro che opera nel settore cultura, tradizione, valorizzazione del territorio nazionale/internazionale.

Dott.ssa Nicoletta Lauriola

La Presidente Dott.ssa Nicoletta Lauriola dichiara: «Sono orgogliosa e onorata di accogliere la NAZIONALE ITALIANA CALCIO SUORE, capeggiata dal C.T. Moreno Buccianti, fondatore ed ex calciatore, persona da un grande valore interiore umano.

Ringrazio tutti coloro che vi parteciperanno, rendendo questo 25 Ottobre memorabile. Ringrazio in modo particolare il nostro Sponsor Ufficiale: Mario Maratea quale Ambasciatore degli “Antichi sapori del Gargano” in America e Cina e Presidente della Confcommercio di Monte Sant’Angelo».

La Direzione artistica è affidata a Michele Cocomazzi (Vice Presidente Associazione Internazionale “Acceptus Mundi Onlus”), la parte Logistica è affidata a Michele Ciavarella (Segretario generale “Acceptus Mundi Onlus”).

«Si ringrazia – aggiunge la Presidente – la società “SSD Manfredonia Miramare” gestore dello “Stadio Miramare” e l’Ing. Gianni Rotice per la cortese disponibilità e sensibilità dimostrate, concedendo l’utilizzo dello stadio e fornendo ampio sostegno logistico all’organizzazione dell’evento.

Si ringrazia, inoltre, per la collaborazione e disponibilità: la Polizia di Stato di Manfredonia, il Comando Carabinieri stazione di Manfredonia, il Comando Polizia municipale di Manfredonia, la P.A.S.E.R, la Città di Manfredonia per il patrocinio, ACSI (Associazione di cultura, sport e tempo libero) sezione provinciale di Foggia e, assolutamente non da ultimo, Ciro Ciavarella della “Distribuzione bibite” di Borgo Celano per aver sponsorizzato la divisa dei calciatori Autorità.

Lo Sport ha la capacità di unire le Istituzioni, diffondendo la cooperazione, la pace e la solidarietà di tutti noi che operiamo in contesti diversi».