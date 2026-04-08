Ryanair cancella voli in Francia, Germania, Spagna, Belgio e Portogallo

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La compagnia aerea irlandese low cost Ryanair ha annunciato la cancellazione di numerose rotte in Europa a causa della carenza di carburante e dell’aumento dei costi operativi. I tagli riguardano in particolare Francia, Germania, Spagna, Belgio e Portogallo, con una concentrazione su destinazioni considerate meno redditizie.

La crisi energetica che colpisce il settore aereo

Secondo l’amministratore delegato Michael O’Leary, le compagnie aeree si trovano di fronte a uno “scenario sconosciuto”, aggravato dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, che ha limitato l’approvvigionamento di petrolio e rallentato la produzione di carburante per aerei. I prezzi del cherosene sono aumentati più di quelli della benzina tradizionale, spingendo le compagnie low cost a rivedere la loro programmazione dei voli.

O’Leary ha spiegato che, se la situazione dovesse protrarsi per altri due o tre mesi, il 5-10% dei voli previsti per maggio, giugno e luglio potrebbe essere cancellato, creando disagi durante il periodo di maggiore domanda turistica.

Le rotte cancellate

Spagna

Stop ai voli verso Asturie e Vigo

Chiusura della base di Santiago de Compostela

Riduzioni dei collegamenti verso Santander, Saragozza e le Isole Canarie

Sospesi i voli per Valladolid e Jerez

Germania

Cancellazione di 24 rotte

Aeroporti coinvolti: Berlino, Amburgo, Colonia, Francoforte-Hahn, Dortmund, Dresda, Lipsia e Memmingen

Francia

Stop ai voli per Bergerac, Brive e Strasburgo

Interruzione dei servizi verso Clermont-Ferrand

Belgio

20 rotte cancellate

Riduzioni da Bruxelles e Charleroi

Portogallo

Cancellati tutti i voli verso le Azzorre, con sei rotte già sospese da settimane

Impatto sui passeggeri e diritti

Secondo Massimiliano Dona, presidente di Unione Consumatori, i passeggeri hanno diritto al rimborso del biglietto o all’imbarco su un volo alternativo. Se la cancellazione avviene a ridosso della partenza, viene garantita anche assistenza in aeroporto, come pasti, hotel e trasferimenti. L’indennizzo pecuniario, previsto dai regolamenti europei, si applica solo se la compagnia non ha fatto tutto il possibile per reperire carburante o se la cancellazione è imputabile a responsabilità della stessa.

Strategie della compagnia

Ryanair ha precisato che i tagli sono parte di una strategia per concentrarsi su mercati con costi operativi più bassi e maggiore domanda, evitando le rotte meno redditizie. L’obiettivo è contenere l’impatto economico dei rincari energetici senza interrompere completamente la rete europea.

La crisi energetica globale e l’incertezza geopolitica continuano a influenzare il settore dei trasporti, e le cancellazioni di Ryanair rappresentano solo uno dei segnali di come il caro-carburante e la carenza di scorte possano ripercuotersi direttamente sui viaggiatori e sul turismo estivo.