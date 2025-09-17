[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ruota panoramica a Vieste, la replica della società affittuaria a Jorge Lorenzo

“La Jody Luxury Events Srls, affittuaria della ruota panoramica di proprietà della JL99 Entertainment Srl, società riconducibile al signor Jorge Lorenzo Guerrero, respinge con forza ogni accusa mossa a suo carico e, contrariamente a quanto illustrato e apparso” nel corso della trasmissione ‘Dentro la Notizia’ (Canale 5) “precisa di non aver in alcun modo posto in essere azioni truffaldine in danno dell’ex motociclista”, già campione del mondo di MotoGp.

Lo precisa in una nota la Jody Luxury Events, rappresentata dall’avvocato Amedeo Rosboch, riferendosi alla presunta truffa denunciata da Jorge Lorenzo dopo l’acquisto a Vieste (Foggia) di una ruota panoramica poi data in affitto.



“Corre l’obbligo di puntualizzare – si rileva – che tutte le iniziative giudiziarie sin d’ora intraprese dalla proprietaria della ruota panoramica nei confronti della Jody Luxury Events Srls sono state ritenute infondate dalla Magistratura, la quale ha per ben tre volte respinto con provvedimenti aventi efficacia di giudicato le richieste di sequestro del bene formulate in sede civile e penale dalla stessa JL99 Entertainment Srl”.



“Tanto premesso e considerato che il sopracitato servizio televisivo è presto diventato virale, raggiungendo una significativa diffusione anche sui social media, Jody Luxury Events Srls si riserva il diritto di agire nelle opportune sedi al fine di tutelare la propria immagine, credibilità, reputazione e decoro, gravemente lesi da ricostruzioni superficiali – conclude la nota – nonché da commenti inappropriati e del tutto inaccettabili sull’operato della società stessa esternati nel corso della sopra richiamata trasmissione televisiva”.