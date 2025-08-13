Sport Manfredonia
Rumors mercato: Manfredonia, per la porta si tratta Paduano
Secondo la squadra mercato di NotiziarioCalcio.com, il nome di Gennaro Paduano si avvicina al Manfredonia.
L’estremo difensore, classe 2003, è in trattativa con il club pugliese.
Per il ventunenne si tratterebbe di un ritorno avendo già vestito la casacca del Manfredonia prima dell’ultima avventura in serie D con l’Ischia.