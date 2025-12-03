Meteo

Rovesci e temporali: allerta meteo arancione della Regione Puglia

Redazione3 Dicembre 2025
ALLERTA METEO ARANCIONE emanata dalla Protezione Civile Regione Puglia, con fase operativa di ATTENZIONE su tutta la regione dalle 00:00 del 4 Dicembre e per le successive 20 ore.

Precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio e temporale con quantitativi cumulati da generalmente moderati a puntualmente elevati. Attesa attività elettrica e forti raffiche di vento durante i fenomeni più intensi.

