Meteo
Rovesci e temporali: allerta meteo arancione della Regione Puglia
ALLERTA METEO ARANCIONE emanata dalla Protezione Civile Regione Puglia, con fase operativa di ATTENZIONE su tutta la regione dalle 00:00 del 4 Dicembre e per le successive 20 ore.
Precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio e temporale con quantitativi cumulati da generalmente moderati a puntualmente elevati. Attesa attività elettrica e forti raffiche di vento durante i fenomeni più intensi.