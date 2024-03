Rottura sotterranea AQP: “A quando la sistemazione?”

La rottura di una condotta dell’acqua potabile sotterranea adiacente la strada provinciale 141, a Manfredonia, ha causato una voragine nel terreno agricolo seminato a grano.

Il centro di soccorso dei pompieri di Chiasso e i tecnici dell’Age sono sul posto dalle 7.30 di stamattina.

Si aspettano urgentemente che i tecnici dell’AQP immediatamente riparano la perdita per non causare ulteriori danni. Mentre i pompieri si sono occupati del prosciugamento delle cantine dei palazzi.

Dalle prime informazioni raccolte sul posto dagli Ispettori Ambientali territoriale CIVILIS di Manfredonia con il Comandante Giuseppe Marasco, le cause dovranno essere accertate, ma sembrerebbe che la rottura della condotta sia da ricondurre alla obsoleta e vecchia condotta delle tubazioni.

Inoltre Marasco sollecita i Dirigenti AQP nel ripristino delle valvole nuove acquistate e in possesso dell’AQP dal periodo dell’ex assessore Angelo Salvemini ai Lavori Pubblici e non installate perché? Cosa serve la valvola Antiriflusso? La valvola antiriflusso trova spazio in un apposito pozzetto accessibile ed ispezionabile.

Il suo ruolo è quello di creare un’efficace barriera ad ogni eventuale ritorno di flusso idrico proveniente dalla rete fognaria durante ogni possibile evento di sovraccarico.

In arrivo della primavera e l’estate 2024 non possiamo un’altra volta rimanere della merda e fuoriuscita di liquami fognari. Appunto l’AQP deve provvedere ai lavori urgenti necessari nella Città di Manfredonia, invito il Commissario Profettizio a sollecitare AQP i vertici dell’Acquedotto Pugliese ad intervenire, per migliorare e mettere in sicurezza la rete fognaria cittadina, onde evitare sversamenti maleodoranti e non igienici per il nostro territorio.

Comandante Giuseppe Marasco.