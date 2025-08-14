[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rottura improvvisa e imprevedibile della condotta di alimentazione degli abitati di Peschici e Vieste

Tecnici al lavoro ininterrottamente per consentire il ripristino della funzionalità della condotta.

Bari 14 agosto 2025 – Nella serata di oggi, 14 agosto, grazie al monitoraggio in continuo delle portate, attraverso il sistema di telecontrollo, è stata rilevata un’importante ed imprevista rottura della condotta dello schema idrico Fortore che alimenta il Gargano nord. Al momento le condizioni del servizio negli abitati di Peschici e Vieste (FG) sono stabili.

I tecnici di Acquedotto Pugliese sono prontamente intervenuti e lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino della piena funzionalità della condotta. I lavori, in considerazione delle caratteristiche della condotta di grandi dimensioni e delle alte pressioni di esercizio, unite alla natura impervia del terreno, sono particolarmente impegnativi.

Al momento le condizioni del servizio negli abitati di Peschici e Vieste (FG) sono stabili, proseguono le restrizioni notturne nell’abitato di Vieste già previste e comunicate precedentemente. Nelle prime ore della mattinata di domani 15 agosto, sulla base dell’andamento dei lavori, sarà possibile fornire ulteriori aggiornamenti.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi o il loro aggravarsi.