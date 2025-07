[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rottura condotta fognaria a Manfredonia: i lavori dureranno giorni

Nel tardo pomeriggio di ieri si è verificata una seconda rottura sulla condotta fognaria in via Giuseppe di Vittorio. La condotta premente, lunga circa sei chilometri, collega l’impianto di sollevamento situato nei pressi del porto con l’impianto di depurazione a servizio della città.

L’episodio è avvenuto in un tratto della condotta adiacente a quello riparato ieri, nella periferia di Manfredonia, causando la fuoriuscita di reflui sul manto stradale, senza tuttavia compromettere il servizio.

Le squadre operative sono intervenute tempestivamente delimitando l’area interessata e attivando un servizio continuativo di lavaggio stradale mediante mezzi dotati di tecnologia canal jet, al fine di contenere l’impatto igienico-sanitario e garantire condizioni di sicurezza alla circolazione

.

L’intervento di riparazione è particolarmente delicato e complesso. Parallelamente saranno predisposti i collegamenti al nuovo tratto di condotta già posato, della lunghezza di 384 metri.

Per consentire i lavori è stato necessario limitare il traffico veicolare, in collaborazione con le autorità locali, per garantire la sicurezza del cantiere.

I lavori proseguiranno nei prossimi giorni fino al ripristino della piena funzionalità della condotta.