Rotice consegna il titolo sportivo al Sindaco di Manfredonia

A poco più di dieci giorni dalla seconda salvezza consecutiva in serie D constato che i soliti facinorosi stanno creando un clima sempre più ostile, fomentato da qualche speculatore di turno che spera nell’abbandono e nella svendita della società.

Ma, sino ad oggi nessuna offerta di acquisto è pervenuta, nonostante la società è ufficialmente in vendita dal 18 febbraio scorso, dopo i violenti episodi casalinghi contro il Francavilla in Sinni.

Come sempre detto le condizioni ambientali ed il rispetto delle regole sono la base per la prosecuzione e la programmazione del progetto Manfredonia Calcio ed è evidente che esse sono volutamente fatte deteriorare per destabilizzare l’ambiente e la piazza.

Al contempo, come detto, nessuno ha manifestato interesse nel subentrare nell’ acquisto della società. Pertanto, al fine di agevolare la concretizzazione di tale percorso, nella giornata di domani consegnerò formalmente il titolo societario al sindaco Domenico La Marca affinché possa diventare interlocutore per garantire la vendita ad una nuova proprietà e l’iscrizione al prossimo campionato.

In oltre due decenni, in prima persona e con tutta la famiglia, mi sono impegnato con passione ed abnegazione nel progetto Manfredonia Calcio, dalla ripartenza post fallimento in Prima Categoria sino alla doppia salvezza in serie D, evitando personalmente l’ennesimo fallimento a luglio 2023 all’ultimo giorno utile per l’iscrizione al campionato, nonché garantendo l’ammodernamento e L’ottenimento dell’ agibilità dello stadio “Miramare”.

Gioie e dolori, seguendo partita dopo partita , macinando migliaia e migliaia di chilometri, i ragazzi che hanno indossato la gloriosa maglia biancoceleste. Ho mantenuto sino alla fine gli impegni per non tradire la fiducia ed il sostegno dei veri tifosi, dei concittadini, del gruppo squadra e degli amici sponsor che mi hanno dato fiducia in questo percorso e che ringrazio sentitamente per essere stati sempre al mio fianco.

Con rammarico verso tanti tifosi e concittadini che in questi giorni mi hanno spronato e ringraziato, il mio personale impegno nel calcio e nello sport proseguirà in altra piazza, purtroppo lontano dalla mia amata città.

ing. Gianni Rotice