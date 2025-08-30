[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rotary e giovani in musica: la New Generation emoziona Piazza del Popolo

Il Rotary Club di Manfredonia desidera ringraziare di cuore la cittadinanza per la calorosa partecipazione al bellissimo evento musicale della “New Generation”, un’orchestra locale ricca di talento, offerta alla città nella serata di sabato 30 agosto 2025 in Piazza del Popolo, in occasione della Festa Patronale.

Il concerto è stato un momento di grande condivisione e gioia, capace di unire giovani e famiglie nel segno della musica e della tradizione. Con questa iniziativa, il Rotary ha voluto rinnovare il proprio impegno al servizio della comunità, valorizzando la cultura e offrendo un’occasione di incontro e festa per tutti.

«È stata una serata all’insegna della cultura, dell’arte e della musica, con i giovani protagonisti – ha dichiarato l’ing. R.Fatone, presidente del Rotary Club Manfredonia –. Sostenere i talenti e promuovere occasioni di crescita culturale è da sempre parte integrante della missione del Rotary, che vuole essere vicino alla comunità in tutte le sue espressioni più autentiche.»

Un sincero grazie va al comitato festa patronale e al suo presidente l’Avv. V. Feltri che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento e a tutti i cittadini che, con la loro presenza ed entusiasmo, ne hanno decretato il successo.

Rotary Club Manfredonia