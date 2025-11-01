[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rossella Falcone: “Al Consiglio regionale per dare voce alla Capitanata”

La candidatura al Consiglio regionale come esito naturale di un modo di essere, di fare e di vivere. Rossella Falcone, consigliera di Acquedotto pugliese, imprenditrice, ex assessore al Turismo e vicesindaco di Vieste, è pronta a scendere in campo. E lo fa a modo suo, con il sorriso sulle labbra e la voglia di ascoltare, di prendersi cura delle esigenze delle persone e dei loro bisogni. “Il mio percorso politico è stato costruito con il tempo – afferma Rossella Falcone – e anche attraverso il valore di determinate scelte. Molte di queste sono state gratificanti, a partire da quella di diventare mamma. La scelta dell’esperienza politica è stata invece inaspettata a ha appagato quella parte del mio carattere che ama stare vicino alla gente”.

Una visione, quella della politica, che parte dall’ascolto per arrivare all’azione. Come due facce della stessa medaglia. “La politica per me significa unire – prosegue – creare ponti, essere leali, responsabili nei confronti della comunità. Significa non tradire perché io sono una persona leale”. In conclusione arriva un messaggio per la “sua” terra. Un messaggio d’amore e di coraggio, di orgoglio e sentimento. “Combattere per la Capitanata? Assolutamente sì – conclude – Sono una a cui piace mettersi in gioco, battersi per le proprie idee”.