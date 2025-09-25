Rossella Brescia: morto il padre, l’annuncio sui social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rossella Brescia ha annunciato sui social la perdita del padre, che se n’è andato a pochi mesi di distanza dalle due zie, Maria e Titina. Con una serie di foto in bianco e nero, la ballerina ha ricordato un legame molto stretto con i genitori e le sorelle Donatella e Grazia, raccontando di aver perso in poco tempo pezzi fondamentali della propria vita.

Le parole strazianti di Rossella Brescia

“Nelle quattro mesi ho perso un pezzo della mia vita” ha scritto Brescia accompagnando gli scatti che ritraggono il padre insieme alle sorelle, quando erano molto giovani. Ed ha aggiunto “Vi siete presi per mano anche adesso… come facevate sempre. Grazie per l’amore che mi avete insegnato, grazie perché se sorrido sempre lo devo a voi. Buon viaggio papà, zia Maria e zia Titina. L’attrice ha ricordato orgogliosamente che il papà era un sarto meraviglioso: gli abiti nella foto erano confezionati da lui.

In passato, intervenuta a Verissimo, Brescia aveva aperto sul momento difficile vissuto con il padre ammalato di Alzheimer, descrivendolo come una malattia crudele che le toglieva la dignità. Aveva confessato il desiderio di un solo sguardo da parte di lui, ricordando però che la forza le era data dall’amore dei genitori. Le condoglianze e la vicinanza della famiglia arrivano in un periodo particolarmente doloroso.