[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Roseto Valfortore si prepara a festeggiare San Filippo Neri: un weekend di fede, tradizione e comunità

Il borgo di Roseto Valfortore è pronto a vivere un fine settimana ricco di emozioni, spiritualità e momenti di autentica condivisione, in onore del suo Santo Patrono, San Filippo Neri. Le celebrazioni, che culmineranno lunedì 26 maggio con la tradizionale processione, prenderanno il via già da venerdì 23 maggio con un programma variegato e coinvolgente, pensato per avvicinare tutte le generazioni.

Venerdì 23 maggio – Inizio delle celebrazioni

Alle ore 17:00, presso l’Anfiteatro comunale, si terrà l’inaugurazione ufficiale del Bibliobus, un nuovo e affascinante progetto che porta la cultura su quattro ruote: una biblioteca itinerante che farà tappa anche nei piccoli centri, promuovendo la lettura e l’accesso ai libri in modo originale e inclusivo. Un segnale forte di come la cultura possa viaggiare e unire.

Subito dopo, alle 17:30, sempre presso l’Anfiteatro, spazio alla fantasia con “Din Don Art – La Creatività della Fede”, un laboratorio creativo pensato per i più piccoli e animato da un ospite speciale: Don Dino Mazzoli, volto amato del programma televisivo di TV2000 “Caro Gesù”. Un’occasione unica per avvicinare i bambini alla fede attraverso l’arte, il colore e il gioco.

Alle 19:00, Don Mazzoli presiederà la Santa Messa, al termine della quale si terrà l’estemporanea di pittura “San Filippo Neri in un Segno”, un momento espressivo e spirituale che vedrà artisti e appassionati rappresentare il Santo Patrono secondo la propria sensibilità.

Sabato 24 maggio – Fede e musica sotto le stelle

La giornata di sabato si aprirà alle ore 10:00 con una Santa Messa presso la Residenza per Anziani “Attilio Cascioli”, gesto di vicinanza alle persone più fragili della comunità.

Alle 19:00, nella Chiesa Madre, il parroco presiederà la Santa Messa Solenne, preparazione spirituale alla grande festa.

In serata, Roseto si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto: alle 22:00 in Piazza Bartolomeo III di Capua, concerto live della “The Big Ball Band”, con il meglio della musica italiana. L’evento è offerto dallo sponsor Alessio Jackson.

Domenica 25 maggio – La Vigilia della Festa

La Santa Messa delle ore 11:00 nella Chiesa Madre aprirà la giornata. A mezzogiorno, il suono festoso di tutte le campane annuncerà la vigilia, coinvolgendo simbolicamente ogni angolo del paese.

Alle 17:30, due appuntamenti in contemporanea: la premiazione delle cappelline votive di San Filippo in Piazza Bartolomeo III di Capua e il tradizionale giro del Complesso Bandistico “Città di Roseto” per le vie del borgo.

Alle 18:30, la Santa Messa Solenne, seguita alle 19:15 dalla Processione Vespertina per il centro storico, con le statue di San Filippo Neri e della Madonna del Carmine. Un momento solenne e suggestivo, che culminerà in Piazza Sant’Antonio, con la consegna simbolica delle Chiavi della Città alla Madonna del Carmine.

Alle 21:00, nella zona dell’Anfiteatro, spazio alla meraviglia con lo Spettacolo Piromusicale e VideoMapping, a cura dell’Amministrazione Comunale. A seguire, alle 22:00, il concerto della Cover Band CELEBRATION, che porterà in scena i grandi successi delle regine del pop italiano: Elisa, Pausini, Emma, Arisa, Giorgia, Bertè e molte altre.

Lunedì 26 maggio – La Festa di San Filippo Neri

La giornata più attesa inizierà alle prime luci dell’alba. Le vie del centro storico si vestiranno a festa, con i balconi ornati da arazzi, lenzuola ricamate e damaschi, in un tripudio di colori e devozione. Un gesto antico che racconta l’anima del paese e il suo legame con il Santo.

Il momento clou sarà la processione solenne che accompagnerà la statua di San Filippo Neri fino alla chiesetta a lui dedicata, luogo simbolico per l’intera comunità. Qui, si rinnoverà il tradizionale e spettacolare lancio di pane, formaggio e verdure dalla balconata: un rito di condivisione e abbondanza, atteso da tutti, grandi e piccoli.

A completare la scena, una fontana temporanea da cui sgorgheranno latte e vino, simboli di nutrimento e festa, in un’immagine che racchiude il senso profondo della giornata: gratitudine, gioia e comunità.

Una festa che è identità

La festa di San Filippo Neri a Roseto Valfortore è molto più di un appuntamento religioso: è una dichiarazione d’amore verso la propria storia, le proprie radici e il senso di appartenenza. Un invito, per residenti, emigranti e visitatori, a riscoprire la bellezza dei gesti semplici e autentici che tengono vivo il cuore di un paese.



di Antonio Pastore