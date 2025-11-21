[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Roseto Valfortore inaugura il “Mondo Magico degli Elfi e delle Fiabe”: il 30 novembre si accende la magia del Natale

Un viaggio incantato tra luminarie, personaggi delle fiabe, videomapping e spettacoli per inaugurare ufficialmente le festività natalizie.

Roseto Valfortore si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: l’inaugurazione del “Mondo Magico degli Elfi e delle Fiabe”, in programma domenica 30 novembre. Un’intera giornata dedicata allo stupore, alla fantasia e allo spirito natalizio, pensata per grandi e piccoli.

Il ritrovo è fissato in piazza, dove il paese si riunirà per dare ufficialmente il via alle festività. Alle ore 18:00, come da tradizione, ci sarà l’accensione delle luminarie natalizie, un momento sempre molto atteso che sarà arricchito dalla parata delle mascotte della Martino’s Eventi, insieme agli immancabili elfi e ai personaggi della Casa degli Elfi.

A sfilare tra le vie del borgo illuminato troveremo alcuni dei personaggi più amati dai bambini: Elsa di Frozen, Biancaneve, Cenerentola e molti altri protagonisti delle fiabe che accompagneranno i visitatori lungo il suggestivo centro storico fino a raggiungere l’anfiteatro comunale, dove il pubblico potrà assistere a una proiezione speciale sul bosco Vetruscelli, pensata per valorizzare uno dei luoghi più simbolici del territorio. Successivamente, si raggiungerà la Casa degli Elfi, dove ad attendere i visitatori ci sarà un emozionante videomapping sulla parete dell’edificio e il momento ufficiale della cerimonia di inaugurazione del Mondo Magico.

La festa continuerà poi nuovamente in piazza, grazie alla musica e all’animazione di DJ Mascolo, mentre gli elfi distribuiranno caramelle a tutti i bambini. Giochi, intrattenimento e tanta allegria renderanno questa serata il perfetto inizio del periodo natalizio rosetano.

Il Sindaco di Roseto Valfortore, Lucilla Parisi, ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa, sottolineandone il valore per la comunità:

«Il Mondo Magico degli Elfi e delle Fiabe rappresenta per noi molto più di un semplice evento natalizio. È un modo per far rivivere la bellezza del nostro borgo attraverso gli occhi dei bambini e per ritrovarci, come comunità, in un clima di festa e condivisione. Siamo orgogliosi di offrire ai cittadini e ai visitatori un’esperienza ricca di fantasia e tradizione, capace di valorizzare il nostro territorio e di creare emozioni che resteranno nel cuore di tutti. Ringrazio tutte le associazioni, i volontari, gli operatori e gli artisti che hanno lavorato per rendere possibile questa iniziativa. Invito tutti a partecipare e a vivere con noi questa serata speciale che segna l’inizio delle festività natalizie a Roseto Valfortore.»

Con un programma così ricco e suggestivo, il 30 novembre si preannuncia come una giornata indimenticabile, pronta a trasformare Roseto Valfortore in un autentico villaggio delle fiabe dove la magia del Natale prende vita. Buone feste… e che la magia abbia inizio!

di Antonio Pastore