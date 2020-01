Romani lascia Forza Italia, “Ma resto nel CentroDestra”

Decisione difficile, sofferta, anche a lungo rinviata, ma pienamente motivata da divergenze politiche e mancanza di programmazione (o di collegialità).

Resto nel centrodestra per una ricomposizione a breve di tutte le forze di quest’area in direzione riformista e moderata.

Questa città merita un nuovo governo, merita di essere liberata da 25 anni di mala gestione della sinistra.

Non c’è un momento che non tengo con me, mi porto dietro tutto. I momenti belli, gli inizi, la lotta politica, le battaglie i trionfi e le sconfitte. Sempre a testa alta e con fierezza.