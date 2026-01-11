Roma Termini: due aggressioni, un uomo gravissimo

Due violente aggressioni si sono verificate nella tarda serata di ieri nella zona della stazione Termini a Roma, a un'ora di distanza l'una dall'altra. La prima, intorno alle 22:15, in via Giolitti do...

Due violente aggressioni si sono verificate nella tarda serata di ieri nella zona della stazione Termini a Roma, a un'ora di distanza l'una dall'altra. La prima, intorno alle 22:15, in via Giolitti dove un uomo è stato picchiato da più persone ed è ora ricoverato in gravi condizioni. La seconda ha avuto come vittima un rider aggredito in via Manin.

La prima aggressione in via Giolitti

Un uomo è stato brutalmente aggredito da un gruppo di persone in via Giolitti, nelle immediate vicinanze della stazione. La vittima ha riportato lesioni gravissime ed è stata soccorsa d'urgenza. Trasportato in ospedale, si trova attualmente in pericolo di vita. I medici hanno disposto il ricovero in terapia intensiva e la prognosi resta riservata. La dinamica, già documentata in episodi simili, è al vaglio degli inquirenti.

L'aggressione al rider

Circa un'ora dopo il primo episodio, un rider è stato aggredito in via Manin mentre si trovava in servizio. Anche in questo caso la vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano particolare preoccupazione. Come riportato dalle forze dell'ordine, si indaga per risalire agli autori delle violenze.

Maxioperazione della polizia

Da ieri sera è scattata una vasta operazione nell'area da parte della Polfer, agenti del commissariato Viminale e della Squadra mobile. Decine le persone controllate, di cui quattro portate in commissariato per accertamenti. La loro posizione è al vaglio degli investigatori, mentre altre sette persone sono state accompagnate all'ufficio immigrazione. Le indagini proseguono per identificare tutti i responsabili delle aggressioni.