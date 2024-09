Rodi Garganico, tenta di estorcere denaro al titolare di un bar, arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Rodi Garganico hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia su richiesta della locale ProcuradellaRepubblica-,neiconfrontidiun37ennedelluogo,ritenutoresponsabileditentataestorsione continuata edaggravata.

In particolare, nello scorso mese di luglio, l’uomo, armato di forbici, avrebbe minacciato di morte il titolare di un bar di Rodi Garganico e la sua compagna, intimando loro di consegnargli 50 euro con cadenza settimanale o in caso di eventi organizzati presso quel locale.

L’indagato avrebbe successivamente reiterato con le stesse modalità le minacce al titolare del bar, che nellacircostanzaharichiesto–tramiteilnumerounicodiemergenza“112”–l’interventodeiCarabinieri. In quella occasione i militari dell’Arma, giunti tempestivamente sul posto, hanno tratto in arresto in flagranza l’uomo, che li avrebbe minacciati con le forbici ancora in suo possesso, rendendosi poi protagonista di un tentativo di fuga e di comportamenti per i quali gli sono stati già contestati i reati di violenza, minaccia e resistenza a un PubblicoUfficiale.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non può essere considerato colpevole fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.