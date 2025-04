[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rocco Hunt a Peschici

Per la II Edizione della Rassegna musicale “Note di Mare”, sabato 26 luglio, alle ore 21:30 presso l’Arenile del Porto di Peschici, sul palcoscenico salirà il cantante e rapper, ROCCO HUNT IN UN RAGAZZO DI GIU’ TOUR 2025

Una voce del panorama musicale italiano e non solo, con oltre 40 dischi di platino collezionati tra Italia, Spagna e Francia dove ha raggiunto anche un disco di Diamante, 3 milioni di ascoltatori mensili sulle piattaforme musicali online e un repertorio che vanta oltre 2.5 miliardi di stream totali.

È inoltre autore e scrittore di molteplici canzoni multiplatino e diamante scritti per altri colleghi, numerosi duetti con artisti famosi e in oltre dieci anni di carriera ha incrociato più volte il cinema sia come attore sia firmando brani per colonne sonore.

Può anche contare: 5 album, 3 partecipazioni al Festival di Sanremo, di cui 1 trionfo nella sezione “Nuove Proposte” del 2014, vincitore del Premio “Emanuele Luzzati” e del Premio “Assomusica”.

Con il suo stile unico di “poeta urbano” è in grado di raccontare la vita e la voglia di farcela delle periferie, ma anche di far ballare e cantare il pubblico di ogni età con hit diventate successi internazionali.

I biglietti saranno disponibili online dalle ore 14:00 di mercoledì 9 aprile e dalle ore 11:00 di lunedì 14 aprile nei punti vendita autorizzati.