Sport Capitanata
Rivoluzione Heraclea: pagano mister e ds?
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Rivoluzione Heraclea: pagano mister e ds?
Tre gare, con due sconfitte ed un pareggio, potrebbero costare care a mister Farina che oggi non dirigerà l’allenamento del pomeriggio: al suo posto il tecnico della Juniores Michele Schiavone.
Al posto dell’allenatore della promozione in D uno tra Giacomarro e Bucaro, o la sorpresa Karel Zeman.
Via anche il ds Dionisio? Nelle prossime ore potrebbe essere sollevato dall’incarico: la soluzione interna, in questo caso, porta a Luigi Gentile per la sostituzione.