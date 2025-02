[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rivista del Carnevale: “No!…così non va”

No!… così non va.

Sindaco, assessore al turismo e grandi eventi, presidente del carnevale, assessori, consiglieri comunali (maggioranza e minoranza)…, ecc. ecc.

Responsabili (comunque) del “Carnevale di Manfredonia” (non è meglio: Carnevale sipontino?) No! …no, così non va. Uno scritto rimane per sempre nella “cultura sipontina” (ogni riferimento a mistificatori e scopiazzatori gratuiti è… voluto…),

Leggendo la “Rivista”, chiamato così “un insieme di fogli”, nella sua 71ª edizione (sic!?), viene veramente da…ridere, ma non perché è Carnevale, Di fronte a riferimenti storici (presi chissà dove…), di fronte ad errori grammaticali, di fronte a mancanze grossolane c’è soltanto da zittire.

Ma non si può tacere di fronte alle “scritture” in dialetto.

No!… così non va. Come si fa a scrivere “jaugnì, jagnine”, ed ancora “aspi”, “c’avove”, ”bròtte”, “monne”, “cià dvert”, “oz”… e così… via.

No! Questo modo di agire non è “una eredità culturale che racconta la storia di un territorio e della sua gente” (sic!).

Si potrebbe continuare, ma è meglio mettere un punto, e finirla. Ci vuole ben altro per fare… Cultura e… Storia… tanto per la precisione e senza offendere nessuno.

Pascalonia