[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ritrovata viva Tatiana a Nardò. Genitori in lacrime, indagini a tutto campo.

Per ore l’Italia intera ha trattenuto il fiato. In un periodo segnato da storie drammatiche e da troppe giovani vite spezzate, in molti hanno temuto di dover piangere ancora una volta una nuova vittima, un’altra giovane donna. E invece, questa volta, contro ogni paura, é arrivata la notizia che tutti speravano di sentire: la ventisettenne scomparsa il 24 novembre nella provincia leccese, é stata ritrovata viva e in buone condizioni. La notizia ha riportato sollievo e commozione in famiglia e in tutta la comunità, mobilitata per ore nella speranza di un epilogo positivo. Secondo quanto si apprende, gli inquirenti stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica della vicenda, senza escludere alcuna pista, non solo l’ipotesi del sequestro da parte di Dragos-Ioan Ghermenscu, l’ultima persona che ha visto Tatiana la sera della sua scomparsa. Tatiana é stata ritrovata in uno stanzino della mansarda nella disponibilità di quest’ultimo. La madre, troppo emozionata, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Il padre, invece, ha espresso tutta la sua gratitudine per le forze dell’ordine e i media e il suo sollievo: «È il regalo più bello, il mio regalo di Natale», ha detto con la voce rotta dall’emozione. Le indagini proseguono per ricostruire ogni dettaglio della vicenda.