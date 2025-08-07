[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ritorna, dopo 15 anni, il Raduno Folkloristico Internazionale “Città di Monte Sant’Angelo”, che si terrà il 7-8-9 Agosto 2025, nella mitica Piazza Duca D’Aosta, un luogo della nostra memoria storica, che ha visto esibirsi, dal 1965, numerosi gruppi folk provenienti da ogni parte del mondo. Un luogo dove il Folklore popolare del Gargano ha avuto origine, mentre si esibivano i nostri gruppi folkloristici, fra cui il Gruppo Folk La Pacchianella, ormai diventato per la Città di Monte Sant’Angelo, una vera e propria istituzione, l’espressione più vera e genuina della cultura folkloristica non solo nazionale, quanto internazionale, tanto da essere conosciuto in tutto il mondo.