Rita Valentino: “Pulizia straordinaria del cisternone nei pressi del San Camillo”

È giunto a conclusione un complicato intervento di pulizia straordinaria all’interno del cosiddetto “cisternone”, la vasca di raccolta delle acque piovane posta accanto all’ospedale cittadino in Via Isonzo nei pressi della Parrocchia “San Camillo”.

L’intervento effettuato dopo circa 14 anni dall’ultimo, restituisce decoro ad un angolo della nostra città.

Sono stati asportati una grande quantità di rifiuti domestici, oltre che ingombranti ed è stato effettuato il taglio di erbe e arbusti infestanti che ne compromettavano la funzionalità.

Prosegue il lavoro dell’Amministrazione, con l’Ass. all’Ambiente, Maria Rita Valentino che ha dichiarato: “Interventi di questo tipo, necessari ma onerosi, gravano sulle risorse della collettività. L’Amministrazione è determinata a contrastare con fermezza ogni forma di inciviltà e a garantire che spazi pubblici e infrastrutture restino luoghi decorosi e funzionali per tutti i cittadini”.

