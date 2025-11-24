Politica Manfredonia

Risultati aggiornati: Fiore supera Campo, indietro anche Totaro e Palumbo

Redazione24 Novembre 2025
Prosegue il testa a testa Fiore-Campo per la seconda piazza del PD che, al momento, vede favorita la candidata di San Giovanni Rotondo. A seguire Rossella Falcone.

In Per la Puglia dovrebbe essere eletto Rosario Cusmai, per Decaro Presidente GraziaMaria Starace che ha superato Libero Palumbo.

Nel Movimento 5Stelle testa a testa Longo-Barone per l’elezione, mentre sembra staccato Gianluca Totaro.

In Fratelli d’Italia Gatta ha un netto vantaggio su De Leonardis, mentre in Forza Italia è stabile al primo posto Ugo Galli.

