Politica Manfredonia
Risultati aggiornati: Fiore supera Campo, indietro anche Totaro e Palumbo
Prosegue il testa a testa Fiore-Campo per la seconda piazza del PD che, al momento, vede favorita la candidata di San Giovanni Rotondo. A seguire Rossella Falcone.
In Per la Puglia dovrebbe essere eletto Rosario Cusmai, per Decaro Presidente GraziaMaria Starace che ha superato Libero Palumbo.
Nel Movimento 5Stelle testa a testa Longo-Barone per l’elezione, mentre sembra staccato Gianluca Totaro.
In Fratelli d’Italia Gatta ha un netto vantaggio su De Leonardis, mentre in Forza Italia è stabile al primo posto Ugo Galli.