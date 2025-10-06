Ristoratori del Gargano, FèXtra vi chiama!
Ristoratori del Gargano, FèXtra vi chiama!
Dal 10 al 19 ottobre 2025, Mattinata diventa il cuore del festival dedicato all’olio e alla tradizione mediterranea.
Quest’anno anche la vostra cucina può essere protagonista con un menù speciale a tema “olio”, ispirato alle eccellenze locali.
Perché partecipare?
Il vostro menù sarà pubblicato sui canali ufficiali di FèXtra
Riceverete una locandina digitale personalizzata da usare sui vostri social
Entrerete a far parte di un percorso che unisce gastronomia, promozione digitale e valorizzazione del territorio.
Un’occasione unica per raccontare la vostra identità e farvi conoscere da residenti e visitatori!
Le iscrizioni al contest dovranno pervenire entro mercoledì 8 ottobre ore 12:00 tramite
GoogleForm https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf8njOUORGGV8…/viewform (Instagram: link cliccabile in bio)