Riontino: “Difendere il nostro mare significa difendere il futuro di Zapponeta”

Redazione10 Febbraio 2026
DIFENDERE IL NOSTRO MARE SIGNIFICA DIFENDERE IL FUTURO DI ZAPPONETA!

Un altro bando vinto. Il nostro progetto per il contrasto all’erosione costiera presentato alla Regione Puglia è stato ammesso a finanziamento per 5 milioni di euro.

Un risultato che si aggiunge ad altri due nostri progetti per la protezione del litorale, anch’essi risultati vincitori di bandi già finanziati nei mesi scorsi dal Ministero dell’Interno e dagli FSC 2021-2027, e che partiranno a breve.

Non sono numeri. Sono scelte, lavoro quotidiano e visione. È l’impegno costante di un’Amministrazione che crede in Zapponeta e nel futuro del suo territorio.

Lo ha scritto il sindaco di Zapponeta Vincenzo Riontino

