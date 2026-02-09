[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rinasce Europa Verde a Foggia e provincia

Ambiente e competenze al centro: la nuova stagione di Europa Verde Foggia

Europa Verde si è costituita ufficialmente a Foggia, raccogliendo l’eredità dei Verdi del Sole che Ride e segnando il passaggio da una lunga marginalità a un soggetto politico attrattivo, radicato e riconoscibile. Si chiude così la parentesi aperta nel 2004, quando i Verdi uscirono dall’orizzonte politico e istituzionale cittadino: l’ambiente torna al centro, con una comunità di militanti in crescita e un solido patrimonio di competenze scientifiche e tecniche al servizio del territorio.

Questo risultato è il frutto di un paziente lavoro di ricostruzione guidato dall’Avv. Innocenza Starace e dal Dott. Alfredo De Luca, insieme a figure storiche dell’ambientalismo locale che hanno posto le basi per una “casa politica” capace di tenere insieme sociale e ambiente. «È una grande soddisfazione vedere nascere nel capoluogo l’associazione di Europa Verde: i nuovi iscritti potranno crescere nell’impegno politico anche grazie alla presenza di personalità come Mimmo Di Gioia, Vincenzo Rizzi, Maurizio Marrese, Giammaria Gasperi e Antonio Ricci», sottolinea la portavoce provinciale Innocenza Starace. Sulla stessa linea, gli storici ambientalisti Vincenzo Rizzi, Antonio Ricci e Maurizio Marrese, Pina Carretta che confermano la volontà di affiancare i nuovi portavoce foggiani, Alessandro Scolozzi e Rosa Menga, per garantire continuità, autorevolezza e, soprattutto, perché non si sentano mai soli nell’azione politica.

Il percorso di radicamento non si ferma a Foggia Manfredonia e San Severo afferma l’avv. Starace: sono in corso iniziative per consolidare la presenza anche in molti altri comuni, con l’obiettivo di dare vita a nuove associazioni territoriali aperte a chi vuole difendere l’ambiente e prendersi cura della nostra terra. Europa Verde Foggia inaugura così una fase nuova, fondata su competenze, serietà programmatica e partecipazione dal basso, per rimettere al centro qualità della vita, pianificazione sostenibile e giustizia ambientale. Dalla marginalità a una proposta politica credibile: pronti a fare la nostra parte, con responsabilità e visione, all’interno dell’Alleanza Verdi e Sinistra, che oggi a Foggia esprime anche un proprio consigliere comunale, Antonio Di Sabato.

