Rimborso Netflix 2026, come richiederlo e cosa scrivere nella PEC: novità dall’ultima sentenza

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Dopo la recente sentenza del Tribunale di Roma che ha dichiarato illegittimi alcuni aumenti degli abbonamenti Netflix, migliaia di utenti stanno cercando di capire come ottenere il rimborso. La decisione, arrivata il 1° aprile 2026, riguarda le modifiche unilaterali dei prezzi applicate tra il 2017 e il 2024, considerate vessatorie e quindi nulle.

Si tratta di una novità importante nel panorama dei diritti dei consumatori, perché apre la possibilità di recuperare le somme pagate in più, in alcuni casi anche fino a 500 euro.

Chi ha diritto al rimborso Netflix

Non tutti gli utenti possono accedere automaticamente al rimborso. La sentenza riguarda principalmente chi:

ha sottoscritto un abbonamento prima del 2024

ha subito uno o più aumenti di prezzo nel corso degli anni

Sono coinvolti sia gli abbonati attuali sia quelli che hanno disdetto il servizio, purché abbiano pagato i rincari ritenuti illegittimi.

L’importo varia in base al piano scelto (Base, Standard o Premium) e alla durata dell’abbonamento: più lungo è stato il periodo, maggiore può essere il rimborso.

Come richiedere il rimborso

Esistono due modalità principali per ottenere il rimborso:

Aderire a una class action, promossa dalle associazioni dei consumatori Inviare una richiesta individuale, direttamente alla società

Nel secondo caso, è possibile procedere tramite raccomandata oppure PEC, una soluzione sempre più utilizzata perché più veloce e con valore legale.

Per effettuare la richiesta è sufficiente indicare alcune informazioni fondamentali:

dati anagrafici

periodo di abbonamento

tipologia di piano

riferimento alla sentenza del Tribunale di Roma

Non è obbligatorio allegare documenti, ma le prove di pagamento possono facilitare la procedura.

Cosa scrivere nella PEC per il rimborso Netflix

La PEC rappresenta uno degli strumenti più efficaci per avanzare la richiesta. Il contenuto deve essere chiaro e formale.

Nella comunicazione è importante inserire:

intestazione con i propri dati

riferimento all’abbonamento Netflix

richiamo alla sentenza del 1° aprile 2026

richiesta esplicita di rimborso delle somme pagate in eccesso

È consigliabile anche indicare un termine entro cui si richiede una risposta, ad esempio 15 giorni.

Un passaggio fondamentale è proprio il riferimento alla decisione del tribunale, che costituisce la base legale della richiesta.

Tempi e cosa aspettarsi

Nonostante la sentenza sia già esecutiva, i tempi per ottenere il rimborso potrebbero non essere immediati. Netflix ha infatti annunciato l’intenzione di presentare ricorso, il che potrebbe allungare la procedura.

Nel frattempo, le richieste stanno aumentando rapidamente: si contano già decine di migliaia di utenti che hanno avviato la procedura per recuperare quanto pagato in più.

Per questo motivo, è importante agire tempestivamente e conservare tutta la documentazione relativa al proprio abbonamento.

Perché conviene fare richiesta

La sentenza rappresenta un precedente significativo, perché riconosce il diritto dei consumatori a essere tutelati contro modifiche contrattuali poco trasparenti.

Anche se la procedura può richiedere tempo, inviare la richiesta – soprattutto tramite PEC – consente di far valere subito i propri diritti e, eventualmente, aderire in un secondo momento a un’azione collettiva.