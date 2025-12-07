[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rignano Garganico si trasforma in una piccola Betlemme: al via la XXVI Edizione del Presepe Vivente.

Torna nel cuore del Parco Nazionale del Gargano uno degli appuntamenti natalizi più attesi della Puglia. Appuntamento nel centro storico medievale per rivivere la magia della Natività.

Anche quest’anno, i vicoli antichi di Rignano Garganico si preparano a fermare il tempo. Arriva alla sua XXVI Edizione il Presepe Vivente, un evento che ormai rappresenta una tradizione consolidata e un punto di riferimento per il turismo invernale pugliese.

La manifestazione si svolgerà nello scenario unico del Centro Storico Medievale, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra antichi mestieri, costumi d’epoca e atmosfere sacre.

“La più grande Natività nel più piccolo comune”.

È questo lo slogan che accompagna l’edizione 2025/2026 e che racchiude l’essenza dell’evento. Rignano Garganico, noto per essere il più piccolo comune del Parco Nazionale del Gargano, è pronto a ospitare quella che viene definita “la più grande Natività della Puglia”.

Un contrasto che sottolinea come la grandezza di un evento non dipenda dalle dimensioni del luogo, ma dalla passione di una comunità intera e dalla bellezza dello scenario naturale e architettonico in cui è immerso.

Le date da segnare in calendario.

Il Presepe Vivente aprirà le sue porte in tre date specifiche tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

L’orario di visita è fissato dalle ore 16.00 alle 20.30 per tutte le giornate:

Venerdì 26 Dicembre 2025

Domenica 28 Dicembre 2025

Martedì 6 Gennaio 2026

Uno sforzo corale.

La realizzazione di un evento di tale portata è resa possibile grazie a una straordinaria sinergia tra enti e associazioni locali. Sotto l’egida dell’Amministrazione Comunale e dell’Associazione Presepe Vivente, collaborano attivamente il Parco Nazionale del Gargano, la Parrocchia Maria SS.ma Assunta, la Pro Loco, la Protezione Civile, l’AVIS, le ACLI e molte altre realtà associative come gli “Amici del Copertone” e la neonata Associazione “Tonino Del Vecchio”, dedicata al giornalista e scrittore omonimo, che presto diventerà Fondazione.

Un vero esempio di comunità che lavora all’unisono per valorizzare il proprio territorio.

Per chi volesse raggiungere Rignano Garganico, l’organizzazione ha predisposto tutte le facilitazioni necessarie. Sulla locandina e sul posto sono disponibili QR Code per individuare facilmente i parcheggi e seguire il percorso consigliato.

L’Ufficio Stampa

Cell. 3474376756

www.presepeviventerignano.it – info@presepeviventerignano.it