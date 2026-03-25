[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rifondazione Comunista provincia Foggia: “La riforma targata Nordio-Meloni era una trappola mortale”

A PROPOSITO DI REFERENDUM:

La netta affermazione del NO è una chiara vittoria della nostra costituzione antifascista.

Il risultato elettorale ha dimostrato, ancora una volta, che gli italiani sono compatti nella difesa della nostra carta costituzionale nata dalla lotta antifascista. Come Partito della Rifondazione Comunista della provincia di Foggia abbiamo lavorato e contribuito attivamente nei territori di Capitanata affinché prevalessero le ragioni del NO e siamo stati attivi protagonisti.

Abbiamo messo fin da subito in evidenza che la riforma targata Nordio-Meloni fosse una trappola mortale per l’indipendenza e l’autorevolezza della magistratura e che il vero obbiettivo del Governo fosse quello di sottoporre i PM al servizio dell’esecutivo. Il 22 e 23 marzo siamo riusciti a sventare questa pericolosa minaccia ma non intendiamo abbassare la guardia. Siamo e restiamo custodi della costituzione e continueremo ad esserlo per le generazioni future.

Segretaria Provinciale