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Riccardi: “Oronzo Farfalletta ci lascia con il Donia nel cuore”

Per me, che per un lungo periodo ho avuto l’onore e il peso di essere presidente del Manfredonia Calcio, Oronzo non è stato soltanto un grande tifoso. È stato una presenza vera, costante, appassionata, a volte aspra, spesso polemica, sempre sincera. Uno di quelli che non ti regalavano mai una parola per convenienza, ma che ti dicevano ciò che pensavano perché vivevano il Manfredonia come una cosa propria, come una parte della loro vita.

Era fatto così, Oronzo: contestatore, testardo, fermamente convinto delle sue idee. Ma proprio per questo autentico. Nei momenti difficili, quando i risultati non arrivavano, lui c’era. C’era con il suo spirito battagliero, con la sua voce, con il suo modo diretto di stare accanto alla squadra insieme al suo gruppo, le Panze Scozzesi. E c’era anche dopo, nella gioia delle vittorie, nei grandi successi, quando ogni contrasto si scioglieva nell’abbraccio più bello: quello per il Manfredonia.

Con Oronzo si poteva discutere, anche animatamente. Ma non si poteva non volergli bene. Perché dietro quella scorza ruvida c’era un amore immenso per questi colori, un senso di appartenenza raro, una fedeltà che non ha mai avuto bisogno di essere dimostrata.

Ricordo anche con emozione un altro pezzo di lui che porto nel cuore: l’idea dell’Isola che non c’è, nata dalla sua sensibilità e da quella vena sognatrice che forse non tutti conoscevano fino in fondo. E poi quel grande amore per Lucio, che ci univa e che rende oggi questo ricordo ancora più intenso, più personale, più profondo.

Oggi se ne va un uomo che ha amato davvero il Manfredonia Calcio.

Se ne va una voce critica, libera, appassionata.

Se ne va un tifoso vero.

Ma soprattutto resta il ricordo di una persona che, nel bene e nel male, non ha mai fatto mancare il suo cuore a questa squadra.

Alla famiglia Farfalletta e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, rivolgo il mio abbraccio più sincero e commosso.

Ciao Oronzo.

Continua a seguire il tuo Manfredonia da lassù, con la stessa passione di sempre.

Angelo Riccardi