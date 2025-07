[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Reti, Racconti e Ritorni. Al via la call per partecipare alla mostra fotografica collettiva del Mangiamare 2025

In occasione del festival Mangiamare 2025, in programma dal 5 al 7 settembre a Manfredonia, prende ufficialmente il via la call per partecipare alla mostra fotografica collettiva “Reti, Racconti e Ritorni”, che sarà allestita presso l’Infopoint di Piazzetta Mercato durante i giorni dell’evento.

L’iniziativa è promossa da ARCI Viceversa APS – ETS e intende raccogliere immagini che raccontino il legame profondo tra la città di Manfredonia e il mare: scatti che parlano di lavoro, comunità, memoria e quotidianità, attraverso gli occhi di chi ha vissuto o custodito queste storie.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti: cittadini, famiglie, pescatori, studenti, appassionati di fotografia o semplici custodi di immagini del passato. Non è richiesta alcuna esperienza artistica: ciò che conta è il significato dell’immagine e la memoria che essa porta con sé.

Ogni partecipante potrà inviare da 1 a 3 fotografie, anche storiche o di famiglia, in formato JPG ad alta risoluzione, corredate da:

• una breve descrizione per ciascuna immagine (max 500 caratteri),

• nome e cognome dell’autore/autrice,

• contatto email e telefonico.

Saranno accettate fotografie a colori o in bianco e nero, storiche o contemporanee, che raccontino:

• la vita quotidiana dei pescatori e delle loro famiglie;

• il lavoro in mare e a terra;

• gesti, volti, reti, barche, banchine;

• scene familiari, paesaggi portuali e ricordi condivisi.

Le fotografie selezionate entreranno a far parte del percorso espositivo e saranno stampate a cura dell’organizzazione.

La scadenza per l’invio del materiale è fissata al 1° agosto 2025.

I materiali vanno inviati all’indirizzo email: arciviceversa@gmail.com

Per ulteriori informazioni: 380 1960612

“Reti, Racconti e Ritorni” è un’occasione per contribuire alla costruzione di una memoria collettiva viva e condivisa, un atto d’amore verso il mare e le storie che ci tengono uniti.

Ogni immagine è una storia. Ogni storia intreccia ricordi, persone, luoghi.

Scarica la call qui: https://www.mangiamaremanfredonia.it/wp-content/uploads/2025/07/Mangiamare-CALL-FOR-YOU-25-signed.pdf