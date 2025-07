[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rete Gargano: “A luglio Vieste regina. Male Manfredonia”

Luglio negli auspici degli operatori per le presenze tu­ristiche sul promontorio del Gargano. Vieste continua ad essere la città più gettonata del Gargano e se le previsioni saranno confermate si avvia a consolidare il primato assoluto di presenze tu­ristiche della Puglia con oltre due milioni.

Come sempre la parte più consistente degli arrivi sul promontorio garganico è rappresentata da lombardi (con i milanesi che primeggiano), emiliano romagnoli e veneti, mentre per le provenienze dall’estero ve­dono come sempre in testa la Germania seguita da Francia e Svizzera con un aumento di presenze anche dai paesi dell’est europeo, in particolare repubblica Ceca, Polonia, Ungheria.

Sul Gargano i prezzi non di discostano di molto da quelli dello scorso anno (hotel e ristorazione) e – da quello che hanno dichiarato gli operatori – fatta eccezione per la settimana centrale di ferragosto e per i week end, anche ad agosto è possibile avere ombrellone, sdraio e sedia da un minimo di 15 ai 20 nei giorni feriali.

Prezzi più alti nelle prime due settimane di agosto, ma non si superano le 50 euro per gli stabilimenti balneari più attrezzati in località da sogno tra Baia delle Zagare, San Felice, Pugnochiuso per citare solo alcune delle spiagge più belle del promontorio.

Oltre al Gargano c’è poi l’altro pacchetto di offerte lungo la riviera sud del Golfo di Manfredonia che comprende la splendida spiaggia di Siponto con oltre una ventina di stabilimenti balneari distribuiti lungo una decina di chilometri sabbiosi, e quelli che da Siponto proseguono fino a Zapponeta. In questi lidi durante i giorni feriali non è escluso ottenere ombrellone sdraio e sedia a 12 euro, massimo 15 la domenica. Sono stabilimenti che fanno il pienone dei pendolari provenienti da Foggia e dagli altri centri del Tavoliere in particolare. Siponto ha poi la fortuna di avere anche i collegamenti ferroviari con Foggia.

Ma proprio Siponto ha pagato un prezzo durissimo in questo mese di luglio: prima con l’or­dinanza di divieto di balneazione a causa dello scoppio della fogna a Manfredonia, un problema che ha compromesso per almeno una decina di giorni il flusso regolare dei pendolari lungo i lidi della riviera sud; e dopo per gli incendi che hanno devastato l’oasi di Lago salso e i canneti della paludi di Frattarolo oltre che la pineta di Siponto, che hanno reso l’aria irrespirabile e provocato la chiusura precauzionale di alcune spiagge della riviera del Golfo di Manfredonia. Per questo motivo si punta molto su agosto per un recupero in termini di presenze e alleggerire i danni di un comparto che già da oggi deve fare i conti con una stagione al ribasso.

fonte: Rete Gargano