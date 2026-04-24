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“respIRA”: martedì 28 aprile al “Dalla” di Manfredonia assemblea di fine stagione di prosa aperta alla città

Martedì 28 aprile 2026, alle ore 20.30, al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia, la compagnia Bottega degli Apocrifi invita tutti coloro che hanno frequentato la stagione di prosa “respIRA” e l’intera cittadinanza a una discussione pubblica incentrata sui risultati di una stagione teatrale e sulle politiche culturali di un territorio.

“respIRA” – se fossero solo numeri non moriremmo di desiderio” sarà un’assemblea di fine stagione aperta alla città per rimettere al centro del dibattito pubblico la necessità di processi culturali virtuosi, per guardare all’oggi come fosse già ponte per un possibile domani generativo.

Durante il corso della serata verranno presentati i punti di forza e le criticità di una stagione molto apprezzata dalla comunità teatrale del “Dalla”, che sarà coinvolta per mettere parola sugli spettacoli, sulle attività e su questi ultimi mesi di teatro in città.

Ragioneranno su questi temi e risponderanno alle domande: Domenico La Marca, Sindaco di Manfredonia; Maria Teresa Valente, Assessora alla cultura e al welfare di Manfredonia; Paolo Ponzio, Presidente di Puglia Culture; Sante Levante, Direttore di Puglia Culture; Cosimo Severo, Regista della Bottega degli Apocrifi; Piero Paciello, Direttore del Quotidiano l’Attacco.

“respIRA“, la stagione di prosa 2025/2026 del Teatro “Lucio Dalla”, è stata ideata e sostenuta dal Comune di Manfredonia, Puglia Culture, Bottega degli Apocrifi, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

Per informazioni: Teatro “Lucio Dalla” – Bottega degli Apocrifi. 0884 532829 / 335 244843 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.