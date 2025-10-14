[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“respIRA”, la nuova stagione teatrale di Manfredonia presenta le sue attività domani 15 ottobre al Teatro Lucio Dalla

La nuova stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia si presenta al pubblico. “respIRA”, il titolo della nuova stagione di prosa ideata e organizzata dal Comune di Manfredonia, da Puglia Culture e da Bottega degli Apocrifi, verrà presentata mercoledì 15 ottobre 2025, alle ore 20.00, al Dalla di Manfredonia.

Verranno svelati, nel corso di un incontro dedicato al pubblico e alla stampa, quindici titoli di prosa, dieci spettacoli domenicali, quattordici spettacoli per le scuole, un’orazione civile, un percorso di formazione per la comunità educante e uno per il pubblico.

All’incontro interverrà il sindaco di Manfredonia, l’assessora al welfare e alla cultura, la dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda e la dott.ssa Anna Ciuffreda dell’Ufficio Cultura; il presidente di Puglia Culture, Paolo Ponzio; la dirigente responsabile delle attività teatrali di Puglia Culture, Giulia Delli Santi; Gaetana Bruno dell’ufficio programmazione e dell’organizzazione di Puglia Culture; il regista Cosimo Severo, direttore artistico della Bottega degli Apocrifi; e la prof.ssa Silvia Mei, docente del DIRUM dell’Università di Bari.