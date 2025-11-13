[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Regionali, quattro candidati “impresentabili” in Puglia secondo la Commissione Antimafia

Sono otto i candidati ‘impresentabili’ alle prossime elezioni regionali in Campania e Puglia. Nessuno per le votazioni in Veneto. È quanto emerge dalle verifiche svolte dalla Commissione parlamentare antimafia, in merito alle violazioni del codice di autoregolamentazione.

In Puglia tre candidati sono nella lista di Forza Italia, che supporta Luigi Lobuono per la presidenza della Regione, mentre un altro è nella lista ‘Alleanza Civica Per La Puglia’ collegata a Sabino Mangano candidato governatore.