Regionali, ecco la lista del Pd Capitanata. Segretario d’Arienzo: “Squadra competente tra rinnovamento ed esperienza”

Dopo la riunione della Segreteria, si è tenuta oggi la Direzione provinciale del Partito Democratico di Capitanata, che all’unanimità ha approvato la lista dei candidati del PD della provincia di Foggia alle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre.

La lista dei candidati del PD di Capitanata (in ordine alfabetico): Paolo Campo, Teresa Cicolella, Maria Fiore, Rossella Falcone, Raffaele Piemontese, Enzo Quaranta e Mariella Romano.

Una squadra che rappresenta i diversi territori della nostra provincia — da Foggia a Manfredonia, da Torremaggiore a San Severo, da Vieste a Cerignola fino a San Giovanni Rotondo — e che incarna l’impegno, l’esperienza e la passione del Partito Democratico per una Puglia sempre più giusta, solidale e sostenibile.

“Siamo la prima Federazione provinciale della Puglia a chiudere la lista. Un segno di compattezza e di forza politica che testimonia il grande lavoro di squadra fatto in questi mesi. Abbiamo costruito una lista che tiene insieme competenza e rappresentanza territoriale, rinnovamento ed esperienza. Una squadra che parla alla Capitanata con linguaggi nuovi, ma con radici profonde nella comunità democratica e progressista di questa terra. Con il sostegno convinto ad Antonio Decaro presidente, vogliamo continuare a costruire una Puglia che investe sul lavoro, sulla sanità pubblica, sulla scuola, sull’ambiente e sui diritti. Una Puglia che non lascia indietro nessuno, che guarda al futuro con fiducia e che continua a essere un modello di buona amministrazione e di partecipazione civile” – dichiara il segretario provinciale del PD Capitanata, Pierpaolo d’Arienzo.

