Regata Sotto l’Albero. Il Natale arriva a vele spiegate a Manfredonia

Domenica 21 dicembre 2025, il mare di Manfredonia si tinge di rosso e verde per la 4ª edizione della “Regata Sotto l’Albero”, l’appuntamento natalizio più atteso dagli amanti della vela e non solo. Organizzata dal Gargano Sailing Club in collaborazione con la Federazione Italiana Vela, il Comune di Manfredonia, Special Olympics Italia – Team Puglia e numerosi partner del territorio, questa manifestazione unisce la passione per lo sport al calore delle festività natalizie. L’appuntamento è fissato per le ore 9:30 presso il Centro Nautico Sportivo di Manfredonia. Non si tratta solo di una “competizione” velica, ma di una vera e propria festa sulla banchina, dove sport, allegria e condivisione si fondono in un’atmosfera unica. Il mare d’inverno ha una magia speciale, e questa regata vuole celebrarla coinvolgendo equipaggi, appassionati e curiosi. Importanti le collaborazioni con le associazioni partner, testimonianza di una rete territoriale che sostiene con entusiasmo la promozione dello sport nautico e dei valori inclusivi. Preparate i cappellini di Babbo Natale e portate tutta la vostra voglia di divertirvi!

Per informazioni e iscrizioni: Andrea 348 6900144 – Roberta 349 4450792.

Vi aspettiamo in banchina per brindare insieme al Natale… a vele spiegate!

di Vito Marchitelli

IL BANDO DI REGATA

