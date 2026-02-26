[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Referendum, PD: “Le ragioni del no”

I Giovani democratici del Partito Democratico della Capitanata promuovono per martedì 3 marzo 2026, alle ore 18.30, presso il Palazzetto dell’Arte “Andrea Pazienza” di Foggia, l’incontro pubblico dal titolo “Le ragioni del NO”, dedicato al confronto e all’approfondimento sui temi del Referendum della Giustizia.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un’occasione pubblica di informazione e dibattito, attraverso il contributo di esponenti del mondo istituzionale, giuridico, associativo e politico, per approfondire contenuti e implicazioni del voto referendario.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti introduttivi di Alessandro Fiore, segretario cittadino GD Foggia, e di Pierpaolo d’Arienzo, segretario provinciale Pd Capitanata.

Seguiranno gli interventi tecnici di: Giuseppe Mongelli (magistrato in servizio presso la Procura di Foggia), Gianpaolo Impagnatiello (professore di Procedura Civile presso l’Università di Foggia), Michele Galante (presidente ANPI) e Domenico Rizzi (presidente ARCI Foggia). A moderare il confronto sarà Stefano Pastucci, praticante avvocato.

Le conclusioni saranno affidate a Raffaele Piemontese, assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Puglia.

“Con questo incontro vogliamo offrire ai cittadini uno spazio serio di approfondimento e confronto, lontano dagli slogan e vicino ai contenuti. – dichiara il segretario provinciale del Pd Capitanata, Pierpaolo d’Arienzo, che aggiunge – “Il referendum sulla giustizia tocca temi delicati e centrali per la tenuta democratica del Paese: per questo riteniamo fondamentale spiegare con chiarezza le ragioni del NO, ascoltando competenze, sensibilità diverse e il punto di vista di chi ogni giorno vive e conosce il sistema della giustizia”.

Il Partito Democratico della Capitanata invita iscritti, simpatizzanti, associazioni e cittadini a partecipare a un appuntamento che vuole essere un momento di approfondimento collettivo e di partecipazione democratica.

