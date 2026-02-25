Referendum: Paolo Liguori a Manfredonia per sostenere le ragioni del Sì
MANFREDONIA – Parte da Manfredonia il ciclo di appuntamenti di approfondimento in vista del Referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo 2026, organizzato dalComitato Territoriale per il Sì “Noi Moderati Puglia”, guidato da Gianni Rotice. Sabato 28 febbraio 2026, alle ore 17:30, presso la Sala delle Vetrate “Aronne Del Vecchio” di Palazzo San Domenico (Piazza del Popolo, Manfredonia), Paolo Liguori, noto giornalista e già direttore editoriale di TGCOM24, illustrerà i temi cardine della consultazione referendaria, con particolare focus sulla separazione delle carriere. L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali dell’ing. Gianni Rotice, presidente del Comitato Territoriale per il Sì “Noi Moderati Puglia”, di Luigi Morgante, segretario regionale Noi Moderati Puglia, Francesco Borgese, segretario provinciale Noi Moderati Foggia.
A seguire, il dibattito entrerà nel vivo con gli interventi di Vincenzo Di Staso, avvocato, consigliere comunale e vicepresidente del Comitato Territoriale per il Sì “Noi Moderati Puglia” e Mario Aiezza, referente provinciale per Foggia del Comitato Giovani Avvocati per il Sì.
Il coordinamento del dibattito sarà affidato all’avvocato foggiano Oreste Di Giuseppe, in qualità di moderatore.