Politica Manfredonia
Referendum, il dato definitivo di Manfredonia: oltre 1200 voti in più per il “No”
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Referendum, il dato definitivo di Manfredonia: oltre 1200 voti in più per il “No”
Manfredonia segue la linea nazionale: a vincere è il No nel paese del golfo con 11.375 voti, pari al 52,88% dei votanti, mentre il Sì si ferma a 10.138, pari al 47,12% dei votanti.
Una vittoria leggermente al di sotto del dato nazionale dove il No si attesta tra il 53,5 ed il 54%.